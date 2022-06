Einen Tag Erholung hat Arminia Bielefelds Trainer Uli Forte seinen Spielern am Donnerstag gegönnt, bevor es am Freitag losgeht in das neuntägige Trainingslager.

Die Arminen residieren von Freitag bis zum 2. Juli in der Kaiserlodge des Hotels Kaiser in Scheffau (Bildmitte).

Bis zum 2. Juli wird der neue Coach sein Team in den Tiroler Bergen in Scheffau am Wilden Kaiser auf die für den DSC am 16. Juli beim SV Sandhausen beginnende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga vorbereiten.