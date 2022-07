Arminia-Trainer Uli Forte: „Müssen Pokalspiel klar für uns entscheiden“

Bielefeld

Absteiger Arminia Bielefeld steht nach dem verkorksten Saisonstart in der 2. Fußball-Bundesliga im DFB-Pokal bereits stark unter Druck. Der neue Trainer Uli Forte fordert von seinem Team in der ersten Runde in Koblenz gegen den Fünftligisten FV Engers am Sonntag (15.31 Uhr/Sky) eine „Teilreaktion“ und „klare Kante“.

Von Dirk Schuster und Carsten Lappe (dpa)