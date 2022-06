Arminia-Trainer Forte: "Jetzt geht es um den richtigen Fußball"

Am Sonntag testet Arminia erstmals gegen ein Team auf Augenhöhe

Scheffau

Der DSC Arminia Bielefeld bestreitet am Sonntag, 16 Uhr, gegen Universitatea Craiova sein erstes von zwei Testspielen während des Trainingslagers in Tirol. Trainer Uli Forte erklärt, warum ihm die Partie gegen den rumänischen Erstligisten so wichtig ist.

Von Dirk Schuster