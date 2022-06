Arminia-Trainer Forte stellt für Brunner den Fuß in die Tür

Arminia Bielefeld arbeitet weiter an der Zusammensetzung eines schlagkräftigen Kaders für die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Frederik Jäkel (RB Leipzig) steht wie berichtet als dritter Neuzugang dieses Sommers praktisch fest. Darüber hinaus ließ DSC-Trainer Uli Forte nun mit einer weiteren interessanten Personalie aufhorchen, die eigentlich schon abgehakt schien.

Am Rande des letztlich ungefährdeten 6:1 (1:1)-Testspielerfolges am Freitagabend beim Landesligisten Spvg. Steinhagen verriet Forte, dass er regelmäßig mit Cedric Brunner in Kontakt stehe. Der Vertrag des 28 Jahre alten Rechtsverteidigers bei Arminia läuft am 30. Juni aus. Brunner wurde nach dem letzten Bundesligaspiel gegen RB Leipzig bereits verabschiedet. Der DSC hätte auch nach dem Abstieg gern mit ihm weitergemacht, doch der Schweizer lehnte ab. Brunner hofft auf ein Angebot aus der Bundesliga.