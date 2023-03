Arminia-Trainer Koschinat setzt auf den Alm-Faktor

Finden der DSC Arminia und seine Fans wieder zusammen? Das ist die spannende Frage, die sich vor dem Zweitliga-Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 an diesem Samstag (13 Uhr) in der Schüco-Arena stellt.

Christoph Wortmann brachte bereits seine Zuversicht zum Ausdruck. „Jetzt ist alles auf Null gestellt. Das Ziel Klassenerhalt werden wir nur erreichen, wenn wir alle in eine Richtung laufen: Mannschaft Fans, Mitarbeiter, Gremien. Wir sind absolut davon überzeugt, dass das funktionieren wird“, sagte der Finanzchef des DSC während der Vorstellungs-Pressekonferenz des neuen Trainers Uwe Koschinat am Donnerstag.

Alles auf null gestellt – damit meinte Wortmann den krassen Personalschnitt, den der DSC auf der sportlichen Führungsebene vollzogen hat. Am Montag wurde die Trennung von Sportchef Samir Arabi bekannt gegeben, am Dienstag die von Trainer Daniel Scherning. Beide hatten infolge einer lange andauernden Misserfolgsserie zuletzt verstärkt den Zorn der Fans auf sich gezogen. Beim jüngsten 3:3 (nach 3:0-Führung) in Braunschweig entlud sich die Wut in Form von lautstarken „Arabi-raus“-Forderungen und „Absteiger, Absteiger“-Rufen gegen die eigene Mannschaft.

Mit Frische, Vorfreude und Eloquenz

Ein Arabi-Nachfolger wird noch gesucht, mit Koschinat hat der Klub einen Coach verpflichtet, der seinen ersten öffentlichen Auftritt nutzte, um Skeptiker und Kritiker im und um den Klub herum zu überraschen. Mit Frische und Vorfreude vermittelte er einen Anflug von Aufbruchstimmung. Seine für viele, die ihn vorher nicht so auf dem Radar hatten, unvermutete Eloquenz ließ den Glauben wachsen, dass er damit auch in der Kabine in die Köpfe seiner Spieler dringen kann.

Der 51-Jährige macht kein Geheimnis daraus, dass ihm dieser Klub und dieses Engagement eine große, womöglich sogar unverhoffte Chance bietet, die er mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln entschlossen zu nutzen bereit ist. Arminia ist die bisher größte Nummer für Koschinat. Gleichwohl ist er bezüglich der Ausgangslage ganz und gar Realist. „Seltenst spielst du auf der Alm aus so einer Außenseiterrolle heraus wie wir am Samstag. Aber darin besteht auch eine Chance“, sagte der Coach vor dem Duell 16. gegen Erster. Dass die Erwartungshaltung an das Team überschaubar ist, belegt die Zahl der bisher verkauften Tickets. Rund 17.000 Karten hat der DSC abgesetzt, knapp 1000 davon an Darmstadt-Fans.

„ Es ist beeindruckend, welche Wucht die Alm entfachen kann. “ Uwe Koschinat

„Es liegt mir fern, die Vergangenheit zu beurteilen“, sagte Koschinat. „Aber ich bin mir sehr sicher, dass die Menschen hier große Leidenschaft und großen Willen haben, die Mannschaft zu unterstützen, um in der 2. Liga zu bleiben.“ Er sei als Trainer des Gegners ein paar Mal in Bielefeld angetreten. „Es ist beeindruckend, welche Wucht die Alm entfachen kann. Das wird ein wichtiger Faktor sein. Als Gegner hast du prinzipiell schon großen Respekt in diesem Stadion, ganz klar.“

Die jüngsten 90 DSC-Minuten in Braunschweig hätten sowohl gezeigt, „welch großartiges Potenzial in dieser Mannschaft steckt und dass man einigen Teams in dieser Liga sehr überlegen sein kann. Aber anderseits eben auch, dass die ganz klare Überzeugung, solche Spiele routiniert und sicher zu Ende spielen zu können, noch nicht vorhanden ist.“

Handauflegen genügt nicht

Es werde darum „ein Ansatz sein, die Mannschaft in guten Phasen eher auf das Weitermachen, das Nachsetzen, das Aktivbleiben zu coachen“, kündigte Koschinat an. Das funktioniere „aber nicht durch Handauflegen“. Da trifft es sich ja gut, dass der Trainer durchaus den Eindruck vermittelte, als hätte er schon noch die eine oder andere Idee, wie der Hebel anzusetzen ist.

So könnte Arminia spielen: Fraisl - Klünter, Ramos, Andrade, Oczipka - Vasiliadis, Prietl - Lasme, Consbruch, Hack - Klos