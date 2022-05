Arminia-Trainer Kostmann: „Wir sind jetzt dran mit einem Sieg“

Wieder erst abwarten und Tee trinken, oder diesmal direkt volle Pulle von Anfang an? Diese Frage muss Arminia Bielefelds Trainer Marco Kostmann vor dem Gastspiel seines DSC Arminia in der Fußball-Bundesliga am Freitagabend beim VfL Bochum (20.30 Uhr, Dazn) beantworten.

Zuletzt beim 1:1 gegen Hertha BSC hatten die Ostwestfalen lange Zeit auf dem Bremspedal gestanden und erst nach dem Rückstand ihre Zurückhaltung abgelegt. Und jetzt? „Wir wollen und wir müssen das Spiel unbedingt gewinnen“, sagte Kostmann am Donnerstag. „Und je länger das Spiel dauert, umso mehr werden wir auch das Risiko erhöhen müssen. Was aber nicht bedeutet, dass wir von der ersten Minute an wie wahnsinnig draufgehen und unsere Ordnung verlieren.“ Der Tabellenvorletzte, so der 56-Jährige, werde nicht von Beginn an „all in“ gehen. Kostmann: „Das macht keinen Sinn, das werden wir nicht tun.“