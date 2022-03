Arminia-Trainer Kramer: "Jeder will doch, dass die Sonne für ihn scheint"

Der Countdown läuft: Nur noch vier Tage, dann steigt in der Bielefelder Schüco-Arena das Bundesliga-Kellerduell zwischen Arminia und dem VfB Stuttgart. DSC-Trainer Frank Kramer unternimmt gar nicht erst den Versuch, die Bedeutung des Duells 17. gegen 14. kleinzureden.

So läuft die Bielefelder Vorbereitung auf den Kellerkrimi gegen den VfB Stuttgart

Nach vier Pleiten in Serie brauchen Trainer Frank Kramer und der DSC dringend ein Erfolgserlebnis.

„Wir haben noch sieben wichtige Spiele. Doch die Duelle gegen direkte Konkurrenten sind noch mal einen Ticken wichtiger, da brauchen wir nicht drumrumreden, sondern nehmen es so, wie es ist“, sagt der Trainer vor dem Spiel am Samstag, 15.30 Uhr, in der bereits nahezu ausverkauften Schüco-Arena.