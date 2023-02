Arminia-Trainer Scherning: „Die Mannschaft ist intakt"

Beim Stand von 0:0 trat HSV-Profi Jonas Meffert bei einem Kopfballduell seinem Bielefelder Gegenspieler Sebastian Vasiliadis im Strafraum auf den Fuß. „Wenn er ihn unten trifft, dann kann Vasiliadis nicht zum Kopfball gehen und dann ist es auch Elfmeter“, sagte Scherning. Er betonte im Gespräch mit dem TV-Sender Sky allerdings, die Situation noch nicht im Fernsehen gesehen zu haben, weshalb er sie auch „nicht final bewerten“ könne.

Scherning sagte aber auch, man habe versucht, sich bei Schiedsrichter Daniel Siebert, der die Szene am Monitor überprüfte, über die Gründe für seine Entscheidung zu informieren. Der DSC-Coach: „Er sagte, es wäre ihm wohl zu wenig gewesen. Ich weiß nicht, ob wir dann immer theatralisch fallen müssen. Das ist im Fußball etwas, worüber sich die Leute dann ja auch aufregen.“

Am Ende hieß es dann 2:1 für die Hamburger. Scherning befand: „ Ich finde, wir haben ein sehr diszipliniertes, couragiertes Spiel abgeliefert und hätten uns belohnen können.“ Der 39-Jährige betonte: „Man sieht, dass die Mannschaft intakt ist, dass jeder bereit ist, für den Verein alles zu geben. Was gefehlt hat, war das 2:2, war das Pünktchen, dass wir hätten mitnehmen können und müssen.“

21. Spieltag: Hamburger SV vs. DSC Arminia (2:1) Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke Foto: Thomas F. Starke

Am kommenden Sonntag empfängt Arminia den Aufstiegsaspiranten 1. FC Heidenheim, der am Sonntag den 1. FC Nürnberg 5:0 (3:0) besiegte. „Wir wollen gewinnen, wollen anders auftreten als in den bisherigen Heimspielen dieses Jahres“, kündigte Scherning an. Der Trainer weiß: „Es wird ein Kampf bis zum Schluss, bis zum letzten Spieltag, darauf bin ich eingestellt, darauf ist die Mannschaft eingestellt. Und dem stellen wir uns.“