Scherning: „Es geht einzig und allein um den Klassenerhalt“

Arminias Trainer bleibt Realist und will mit Geschlossenheit ans Ziel

Bielefeld

Kaum war die Hinrunde beendet, da dachte Arminia-Trainer Daniel Scherning auch schon an die Rückserie. Und das, obwohl der zweite Saisonteil doch in noch so weiter Ferne liegt.

Von Dirk Schuster