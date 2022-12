Arminia-Trainer Scherning über Lasme: „Dann kann er auch Tore schießen“

Mit seinem Dreierpack beim 4:1-Sieg über den Drittligisten avancierte der Franzose zum Spieler des Spiels – sehr zur Freude von Arminias Trainer Daniel Scherning. „Das ist das, was ich und was wir von ihm fordern: dass er Tempo in seine Aktionen bekommt und gierig ist in der Strafraumbesetzung.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch