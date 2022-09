Arminia-Trainer Scherning: „Werden unsere bisher beste Leistung brauchen"

DSC gastiert am Sonntag beim Tabellenzweiten Darmstadt 98

Bielefeld

Nach dem erlösenden Sieg am vergangenen Spieltag will Arminia Bielefeld am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den Tabellenzweiten aus Darmstadt mit neuer Lockerheit weiteres Selbstvertrauen gewinnen.

Von dpa