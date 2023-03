Was bedeutet das 3:3 für Arminia-Trainer Daniel Scherning?

3:0-Führung in Braunschweig verspielt - Sportchef Samir Arabi: „Das fühlt sich nicht gut an"

Aus ihren sechs Rückrundenspielen holten die abstiegsgefährdeten Ostwestfalen nur vier Punkte. Scherning wurde kurz nach dem Abpfiff gefragt, wie er seine persönliche Situation beurteile und ob er Konsequenzen erwarte. „Das weiß ich nicht, dafür bin ich nicht der richtige Ansprechpartner, diese Frage müsst ihr den richtigen Leuten stellen. Ich bin dafür dafür da, das Spiel zu analysieren. Und da haben wir nach der 20. Minute nicht mehr allzuviel richtig gemacht und dementsprechend die Quittung bekommen", sagte der Coach.

Arabi nennt es „unbefriedigend"

DSC-Sport-Geschäftsführer Samir Arabi äußerte: „Wenn man nach Braunschweig fährt und einen Punkt mitnimmt, ist das eigentlich nicht das schlechteste. Aber nach diesem Spielverlauf natürlich nicht. Das fühlt sich nicht gut an." Der 44-Jährige, der Trainer Scherning im August vom Drittligisten VfL Osnabrück nach Bielefeld holte, ergänzte mit Blick auf den Spielverlauf: „Wenn man solche Probleme bekommt, ist das unbefriedigend."

Wenige Minuten vor dem Anpfiff hatte Scherning erklärt: „Dass in so einer Situation Druck entsteht, ist normal. Wir müssen uns stellen. Wir wissen, in welcher Branche wir arbeiten, das gehört dazu. Das Entscheidende ist, dass man gut damit umgeht.“

DSC-Präsident Rainer Schütte hatte am Sky-Mikrofon derweil noch einmal bekräftigt, was er unter der Woche bereits im WESTFALEN-BLATT-Interview erklärt hatte: „Wir sind der festen Überzeugung, dass wir es mit Daniel Scherning hinbekommen und er es mit seinem Team reißen wird. Die Mannschaft steht komplett hinter ihm, die Mannschaft hat Bock. Das spüren wir, das sehen wir. Deshalb glauben wir, dass Daniel nach wie vor der richtige Mann für uns ist.“

„ Das Teuerste an allem ist der Abstieg “ DSC-Präsident Rainer Schütte

Der Frage, ob es ein Endspiel für den Trainer ist, wich Schütte unmittelbar vor der Partie erneut aus. „Es geht um ganz, ganz viel. Das Teuerste an allem ist der Abstieg, ganz klar“, sagte er. Damit ließ er sich und den Vereinsgremien zumindest die Hintertür auf, Scherning entgegen aller jüngsten Treuebekundungen kurzfristig womöglich doch von seinen Aufgaben zu entbinden.

Nach der starken Anfangsphase bekamen die Bielefelder keinen rechten Zugriff mehr, Braunschweig war dem Sieg am Ende erheblich näher, Arminia die Angst vor einer weiteren Niederlage und auch der eigenen Courage derweil deutlich anzusehen.

Ein erneuter Trainerwechsel wäre teuer. Und es wäre auch schon der zweite in der laufenden Saison, nachdem infolge des miserablen Starts bereits der Schweizer Uli Forte nach nur vier Spieltagen hatte gehen müssen.

„ Wir müssen alles hinterfragen “ DSC-Präsident Rainer Schütte

Ebenso wie Scherning steht auch Sport-Geschäftsführer Samir Arabi massiv in der Kritik. „Die Kritik ist ja berechtigt, wenn man da unten drin steht“, sagte Schütte. „Natürlich passt dann irgendetwas nicht. Diese Kritik hören und sehen wir auch. Wir müssen alles hinterfragen, auch Samir tut das jeden Tag sehr selbstreflektiert.“ Schütte erklärte aber wiederholt: „Wir haben absolutes Vertrauen in die Arbeit von Samir Arabi.“

Auf der Zielgeraden der Vorsaison hatten sich die Bielefelder in Frank Kramer von einem weiteren Trainer vorzeitig getrennt. Kramer wiederum hatte zuvor den ebenfalls entlassenen Uwe Neuhaus abgelöst, der den DSC 2020 in die Bundesliga zurückgeführt hatte. Dazu Schütte: „Bei den letzten drei Trainern war es so, dass irgendwann aus der Mannschaft und dem Co-Trainerteam Kritik in Richtung Trainer kam. Jetzt ist das erste Mal, dass wir das nicht haben. So falsch kann es demnach nicht sein. Aber wir brauchen Punkte.“

Am Sonntag in Braunschweig haben die Bielefelder jedenfalls zwei Zähler liegen gelassen. Der Betrieb wurde nach dem Tor zum 3:0 (21. Minute) phasenweise regelrecht eingestellt.

„Wir planen für beide Ligen. Die erste Priorität hat natürlich die 2. Liga. Das ist Herausforderung genug, weil wir auch in dieser Spielklasse künftig mit deutlich weniger Fernsehgeld auskommen müssen“, sagte Schütte noch zum Thema Lizenzierungsverfahren. Bis zum 15. März müssen die Klubs ihre Unterlagen bei der DFL und dem DFB eingereicht haben.