Arminia-Trainer Uli Forte in seiner ersten Pressekonferenz in Bielefeld

Der Empfang zum ersten Training unter seiner Leitung hat Uli Forte beeindruckt. Das hat Arminia Bielefelds neuer Trainer am Samstagnachmittag während seiner ersten Pressekonferenz als DSC-Coach eingeräumt.

Der neue DSC-Coach kann mit seinen Spielern in sechs Sprachen sprechen

„Der Empfang heute war sehr positiv. Ich hatte etwas Sorge, dass es wegen des Abstiegs noch böses Blut geben könnte, doch dem war nicht so. Von der Anzahl der Fans kann man in der Schweiz nur träumen“, sagte der in Zürich geborene 48-Jährige.