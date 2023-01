Arminia trennt sich 1:1 vom SC Verl

Arminia ging nach Vorarbeit von Janni Serra durch einen Treffer von George Bello in Führung (24. Minute). "Eine sehr schöne Kombination, klasse herausgespielt, Steil-Klatsch-Tief und schön vollendet", lobte DSC-Trainer Daniel Scherning. Dennoch war das 1:0 schmeichelhaft, da Verl zuvor bereits gute Möglichkeiten hatte. So rettete Lukas Klünter in letzter Sekunde vor dem einschussbereiten Joel Grodowski (19.), zuvor hatte bereits zweimal Nikos Zografakis die Führung für die Gäste auf dem Fuß.

Wenige Minuten vor der Pause kam der Drittligist dann zum verdienten Ausgleich. Burak Ince leistete sich im Mittelfeld einen Fehlpass, Teamkollege Andrés Andrade wusste sich im Duell mit Maximilian Wolfram anschließend nur durch ein Foul im Strafraum zu helfen - Elfmeter. Vinko Šapina verwandelte den Strafstoß zum 1:1 (36.). Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff hätte Wolfram um ein Haar sogar noch das 2:1 für den SCV erzielt, doch DSC-Keeper Arne Schulz parierte prima (45.).

„ Wir haben uns viel zu leicht lenken lassen. “ Daniel Scherning

Auch im zweiten Durchgang war es eine Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Jomaine Consbruch (61.) und Bastian Oczipka (83.) hatte für Arminia das 2:1 auf dem Fuß, bei Verl scheiterten Eduard Probst (63.) und Michel Julius Stöcker (78.) per Kopf nur knapp. Das Team von Coach Michel Kniat hätte durchaus den Sieg verdient gehabt. Ein Klassenunterschied war nicht zu erkennen. Während Arminia allerdings auch gerade erst die Vorbereitung auf den zweiten Saisonteil aufgenommen hat, steht für den SCV bereits in einer Woche das erste Pflichtspiel beim SC Freiburg II auf dem Plan (Samstag, 14. Januar, 14 Uhr). Die Verler belegen in der 3. Liga den zwölften Tabellenplatz.

"Es ist das eingetreten, was ich erwartet hatte. Dass eine Mannschaft, die sehr frisch ist, auf eine Mannschaft trifft, die in der Trainingsplanung nicht so viel Wert auf dieses Spiel legt und in der ersten Trainingswoche auch nicht so frisch sein kann", sagte Scherning. "Trotzdem muss man sagen, dass wir uns viel zu einfach haben lenken lassen in die Räume, in denen Verl uns haben wollte."

Verletzung beim DSC

Bitter für Bielefeld: Masaya Okugawa musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Der Japaner verließ mit dick bandagiertem Oberschenkel den Platz. "Er spürt etwas an der lädierten Stelle", sagte Scherning. "Wir müssen die nächsten Tage schauen, wie sich das entwickelt." Womöglich hat sich Okugawa eine Zerrung zugezogen.

In Fabian Klos, Martin Fraisl und Marc Rzatkowski hatte der Coach einigen Profis eine Pause gegönnt. Alle drei haben muskuläre Probleme. "Eine reine Vorsichtsmaßnahme", betonte Scherning, dass es sich bei den Blessuren um nichts Ernsteres handelt.

Für Winter-Neuzugang Christopher Schepp (kam vom Viertligisten BW Lohne) war es ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub Verl der erste Einsatz im DSC-Trikot. Scherning sagte: „Es fehlt noch die Bindung. Er ist nicht so reingekommen in seine Aktionen im und um den Strafraum herum. Im Training unter der Woche war es dagegen schon sehr, sehr gut. Da hat er angedeutet, warum wir ihn verpflichtet haben.“

Bielefeld 1. HZ: Schulz - Klünter, Hüsing, Andrade, Bello - Prietl, Kanuric - Gebauer, Okugawa (25. Consbruch), Ince - Serra

Bielefeld 2. HZ: Schulz- Sidler, Ramos, Jäkel, Oczipka - Lepinjica, Vasiliadis - Hack, Consbruch (80. Koch), Lasme - Schepp

Tore: 1:0 Bello (24.), 1:1 Sapina (36., Foulelfmeter)