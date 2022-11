Arminia-Trio auf Länderspielreise

Dabei handelt es sich um Jomaine Consbruch, Andres Andrade und Benjamin Kanuric.

Consbruch wurde von Trainer Hannes Wolf für die deutsche U20-Nationalmannschaft nachnominiert. Die Einladung war bereits erfolgt, ehe der Mittelfeldspieler am vergangenen Sonntag sehenswert zur 1:0-Führung gegen den 1. FC Magdeburg traf. Am Ende hieß es 3:1 für die Ostwestfalen.

Consbruch tritt mit der U20 zunächst in Chomutov gegen Tschechien an (Mittwoch, 16. November, 18 Uhr). Anschließend geht es am Samstag, 19. November (15 Uhr), gegen Norwegen sowie am Dienstag, 22. November (18 Uhr), gegen Portugal. Beide Spiele werden in der GGZ-Arena in Zwickau ausgetragen.

Arminias Abwehrspieler Andres Andrade trifft derweil mit der panamaischen Nationalmannschaft heute Abend auf Venezuela. Am Freitag, 18. November, ist dann WM-Teilnehmer Kamerun der Gegner. Panama selbst hatte die Qualifikation für das Weltturnier in Katar recht knapp verpasst. Kameruns erster Gegner ist am Donnerstag, 24. November, die Schweiz.

Für Mittelfeldakteur Benjamin Kanuric stehen ebenfalls zwei Testspiele mit Österreichs U21 auf dem Plan. Am Donnerstag, 17. November, geht es gegen die Türkei, vier Tage später gegen Kroatien.