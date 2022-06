Auswärtstrikots spielt der DSC komplett weiß. Das Ausweichtrikot ist in orangener Farbe. Mit dem Dress erinnert Arminia an das Spielhemd, in dem der Verein 1905 sein allererstes Fußballspiel bestritten hat. Da damals Trikots in den eigentlichen Vereinsfarben nicht rechtzeitig fertig wurden, lieh man sich in den Niederlanden orangefarbene Trikots aus.

Generell spielt die Historie im Design der Trikots eine wichtige Rolle. Das Jahr der Vereinsgründung ist auf den Rücken der Trikots veredelt. Zudem befindet sich ebenfalls auf der Rückseite das aufgestickte Sparrenwappen. Das Innenband des Hemdbodens ist zudem mit dem Spruch „Sportclub der Ostwestfalen“ verziert. Auf der Brust trägt das Team weiterhin das Logo des Hauptsponsors Schüco, auf dem Ärmel ein Badge des Partners JAB Anstoetz.

Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Arminia im Zusammenhang mit den neuen Trikots eine wichtige Rolle: Mit einem Anteil von mehr als 13 Prozent wurden recycelte 0,5 Liter-PET-Flaschen in jeden Dress eingearbeitet.

Die Produktion aller drei Trikots der kommenden Spielzeit hat der Ausrüster Macron wie bereits in der abgelaufenen Saison nach dem „Global Recycled Standard“ zertifizieren lassen. Die Verpackung der Trikots besteht aus 100 Prozent recyceltem Material und ist ebenfalls „GRS“ zertifiziert.