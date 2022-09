Arminia verliert spät in Nürnberg

Nürnberg

Lange sah es so aus, als würden auswärts Unentschieden das Standardresultat von Arminia Bielefeld werden. Doch in der 90. Minute kassierte der Fußball-Zweitligist am Freitagabend das Gegentor zum 0:1 (0:0) beim 1. FC Nürnberg.

Von Marc Kracht