Arminia: Was Forte und Arabi über Rzatkowski sagen

Arminia Bielefeld hat einen alten Bekannten mit nach Scheffau gebracht. Marc Rzatkowski (32), der in der Drittligasaison 2011/12 zu den Leistungsträgern im DSC-Kader zählte, ist als Trainingsgast in Tirol mit am Ball. „Der Kontakt zu Ratsche und auch zu seinem Berater ist nie abgerissen“, sagte Arminias Sport-Geschäftsführer Samir Arabi am Rande des Trainings am Fuße des Wilden Kaisers.

