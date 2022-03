Arminia freitags in Bochum

Das Hinspiel zwischen Arminia und Bochum endete Mitte Dezember mit einem 2:0-Erfolg des DSC um Alessandro Schöpf (rechts). Das Rückspiel in Bochum steigt am Freitag, 6. Mai (20.30 Uhr).

Die Partie des 31. Spieltags beim 1. FC Köln wird am Samstag, 23. April, um 15.30 Uhr angepfiffen. Gegen Hertha BSC tritt Bielefeld am 30. April um 15.30 Uhr an und das Westfalenderby beim VfL Bochum wird an einem Freitagabend ausgetragen: Am 6. Mai um 20.30 Uhr.