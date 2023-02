Arminias Absturz: Resignation macht sich breit

Die „Scherning-raus“- und „Arabi-raus“-Rufe waren in der Schüco-Arena am Sonntag zwar nicht zu überhören. Sie verhallten aber alsbald wieder. Der große Aufstand blieb aus. Die Fans hatten ja gesehen, dass ihre Arminia gegen Heidenheim wollte. Dass sie wieder mal nicht konnte, nehmen viele Anhänger mittlerweile nur noch hin. Sie sind es ja gewohnt.

Arminias Anhänger befürchten, dass der Weg des DSC in die dritte Liga führt.

Ob gut gespielt oder schlecht, am Ende steht meistens eine Niederlage. 14 sind es bereits – häufiger verlor kein anderer Zweitligist. In Bielefeld, so hat es den Anschein, macht sich mehr und mehr Resignation breit. Die Aussicht auf Drittligaduelle gegen Freiburg II und die SpVgg Bayreuth ermüdet die Menschen offenbar mehr als dass sie sie erzürnt. Dass gegen den FCH nur noch gut 17.000 Zuschauer kamen (Saison-Minusrekord), sagt viel aus.