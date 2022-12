Arminias großes Personal-Puzzle

Bielefeld

Während sich viele Arminia-Profis im Urlaub befinden, wird in Ostwestfalen an der Zusammensetzung des Kaders gearbeitet – mit Blick auf die Zweitliga-Rückrunde und auch schon in die Zukunft. Auf der Agenda stehen mögliche Ab- und Zugänge sowie Vertragsverlängerungen.

Von Marc Kracht