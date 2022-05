Einmal dürfen die Profis von Arminia Bielefeld noch zu einem Bundesligaspiel antreten: am Samstag (14. Mai, 15.30 Uhr) in einer vollen Schüco-Arena gegen RB Leipzig. Nachdem der Abstieg nach dem 33. Spieltag nur rechnerisch noch nicht besiegelt ist, wollen sich die Arminen wenigstens ordentlich verabschieden.

Interimstrainer Marco Kostmann will "alles dafür tun, dass wir Samstag eine gute Leistung bringen können. Wir dürfen uns nicht in Selbstmitleid suhlen. Ich habe jetzt allerdings schon oft gesagt, wir hatten eine gute Energie im Training, eine gute Trainingsleistung, und dann haben wir es am Wochenende nicht aufs Parkett gebracht. Deshalb lasse ich das jetzt mal weg."