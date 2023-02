Arminias Kettenreaktion

Die Viererkette hatte Daniel Scherning bisher bevorzugt. In Regensburg entschied sich der Trainer von Arminia Bielefeld allerdings für eine Umstellung, ließ mit einer Dreier- beziehungsweise Fünferreihe in der Defensive agieren – und hatte damit beim 3:1 Erfolg. Der Schlüssel im Kampf gegen den Abstieg?

Beim Sieg in Regensburg macht sich der Systemwechsel von Trainer Scherning bezahlt

Arminias Bastian Oczipka (rechts) hat in Regensburg als linker Verteidiger in der Dreierkette agiert – und als Torvorlagengeber.

Auf dieses Thema angesprochen, musste Bastian Oczipka direkt nach Spielschluss am vergangenen Samstag schmunzeln. „Das System ist so eine Sache, es gibt da kein richtig oder falsch. Nach einem Sieg lässt sich jetzt natürlich leicht sagen, dass es eine super Veränderung war“, sagte der Linksfuß, der den DSC in Regensburg als Kapitän aufs Feld führte. „Das System gewinnt keine Spiele, sondern das Verhalten“, betonte Trainer Scherning.