Bielefeld

Es war DIE Aufreger-Szene des Spiels: Nach einem überharten Ellenbogeneinsatz gegen Arminia Bielefelds Mittelfeldakteur Fabian Kunze hätte der FC Bayern München sich nicht beschweren dürfen, wenn Tanguy Nianzou in der Fußball-Bundesligapartie am Samstagnachmittag in der Schüco-Arena (0:3) mit Rot vom Platz geflogen wäre.

Von Dirk Schuster