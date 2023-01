Arminias Masaya Okugawa trainiert dosiert

Der Countdown läuft, am Sonntag (13.30 Uhr) startet Arminia Bielefeld daheim gegen den SV Sandhausen in die Rückrunde. Dabei scheint Trainer Daniel Scherning nach jetzigem Stand personell die freie Auswahl zu haben. Oder? Am Donnerstagvormittag trainierte ein Profi individuell.

Während der DSC-Kader auf dem Trainingsplatz die Übungen absolvierte, stand für Masaya Okugawa nebenan ein individuelles Programm mit Reha-Trainer Björn Kadlubowski an. Nach einigen Laufübungen ohne und mit Ball verschwand der Japaner nach rund 40 Minuten - und gut gelaunt - in den Katakomben an der Friedrich-Hagemann-Straße.

Ein Fingerzeig in Richtung Heimspiel am Sonntag muss Okugawas Einzel-Einheit aber nicht gewesen sein. Der 26-Jährige, der sich in der ersten Halbzeit des Vorbereitungsspiels gegen den SC Verl (1:1) muskulär verletzt hatte, war schließlich am vergangenen Samstag beim abschließenden Test beim SC Paderborn (1:1) in der ersten Halbzeit zum Einsatz gekommen.

Nachdem bei Arminia am Mittwoch zweimal trainiert wurde, dürfte Okugawa ein dosiertes Programm verordnet bekommen haben. Schließlich stellt er im Bielefelder Mittelfeld einen wichtigen Baustein dar, auf den Trainer Scherning gewiss gegen Sandhausen nicht verzichten möchte. Eine genaue Information zu Okugawas Zustand gab es von Vereinsseite nicht.

Ständchen für Consbruch

Begonnen hatte das DSC-Training am Donnerstag mit einer Gesangseinlage. "Happy Birthday to you" stimmten Teamkollegen und Trainer im Kreis für Jomaine Consbruch an. Das Bielefelder Eigengewächs feiert seinen 21. Geburtstag.

Dann ging es aber auch schnell wieder zur Tagesordnung über. Nach lockerem Start wurde auf verschiedenen kleineren Feldern in Angriffs- und Abwehrformationen trainiert. Die heiße Phase hat begonnen, bis Sonntag muss die beste Elf gefunden sein.