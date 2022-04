Arminias neues Trainerteam: Kostmann dirigiert, Henke beobachtet

Für das Torwarttraining hat sich der eigentliche Torwarttrainer Marco Kostmann Unterstützung geholt. Er kann sich ja auch nicht um alles kümmern. Schließlich ist der 56 Jahre alte Rostocker seit Mittwoch vorübergehend zum Cheftrainer bei Arminia Bielefeld aufgestiegen. Zunächst zwar nur für vier Spiele - aber die haben es in sich.

Und gerade weil für den Tabellenvorletzten auf der Zielgeraden der Fußball-Bundesligasaison so viel auf dem Spiel steht, kann es sich Kostmann nicht erlauben, nur hin und wieder mal einen Blick hinüber von seiner Arbeit mit den Torhütern zum Training der Feldspieler zu riskieren. Kostmann, der am Mittwoch die Nachfolge des entlassenen Frank Kramer antrat und Arminia noch zum Klassenerhalt führen soll, mischte darum bei der Einheit am Donnerstagvormittag, zu der auch die Medien zugelassen waren, kräftig mit.