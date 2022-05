Arminias Nummer 9 nimmt Abschied

Die gleichermaßen bewegten wie bewegenden elf Jahre, die Fabian Klos (34) und der DSC Arminia Bielefeld gemeinsam verbracht haben, umfassend abzubilden, ist schier unmöglich. Unser Fotograf Thomas F. Starke hat dennoch versucht, Klos‘ Weg vom jungen Nobody, der 2011 vom VfL Wolfsburg II nach Bielefeld kam, hin zur Legende, als die er den Klub am Samstag nach dem Spiel gegen Leipzig verlassen wird, mit seinen Fotos nachzuzeichnen.

Vom Nobody zur Legende – 11 Jahre Fabian Klos in Bildern

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber garantiert mit dem Blick auf das Wesentliche. Vom Tag der Vertragsunterzeichnung am 31. Mai 2011 bis zu seiner schweren Kopfverletzung am 2. April 2022 – unsere Fotosstrecke - in der Zeitung erschienen als Fotoseite - auch als Würdigung einer Sportler-Laufbahn zu verstehen, die zwar weder in Bielefeld begann und aller Voraussicht nach auch nicht hier enden wird.