Arminias Probleme sind immer noch die gleichen

1:2 gegen Sandhausen. Und das nun schon zum zweiten Mal in dieser Saison. Das ist die bittere Bielefelder Fußball-Realität in der Saison 2022/23.

Dass auch nach der elfwöchigen Winterpause die Bäume für den DSC nicht in den Himmel wachsen werden, dürfte in den 90 Rückspielminuten gegen das biedere Tabellenschlusslicht auch dem Letzten klar geworden sein. Ideenlos im Angriff, anfällig in der Abwehr – Arminias Probleme sind nicht neu, sie sind vielmehr haargenau die gleichen wie über weite Strecken in der Hinserie. Auch das Verschlafen der Anfangsphase weckte ungute Erinnerungen an den ersten Saisonteil.