Klos: „Die Situation wird noch lange andauern"

Fabian Klos, Kapitän Arminia Bielefeld: „Das war eine enttäuschende Leistung und deshalb gibt es auch keine Punkte. Es ist scheißegal, was ich jetzt nach dem Spiel von mir gebe. Die Leute wollen sehen, das wir es im Spiel besser machen - so wie letzte Woche gegen St. Pauli. Ich glaube schon, dass wir als Mannschaft versuchen zu kämpfen aber so sehr mit uns selbst beschäftigt sind, dass wir keine ausreichende Leistung auf den Platz kriegen, um Punkte zu holen. Die Situation ist scheiße, die wird aber - und das ist keine Drohung oder Warnung oder Prophezeiung - noch lange so andauern. Da müssen wir uns mit abfinden und alles dafür tun, dass die Situation nicht auch am Ende der Saison so ist."

Robin Hack, Mittelfeldspieler Arminia Bielefeld: „Wir haben viele falsche Entscheidungen getroffen, haben die 50:50-Duelle verloren, die wichtig waren. Das hat uns am Ende den Sieg gekostet."

Armindo Sieb, Siegtorschütze Greuther Fürth: „Es ist ein mega Gefühl, das erste Tor in der 2. Liga erzielt zu haben. Man hat gesehen, dass wir unbedingt gewinnen und die drei Punkte hier behalten wollten. Das wollten wir natürlich schon häufiger, aber jetzt sind wir auch endlich über die Linie gegangen."

Branimir Hrgota, Angreifer Greuther Fürth: „Wichtig war heute, viel Intensität von uns vorne und von denen hinten zu sehen - dass wir die Lücken zugelaufen bekommen. Wenn man sieht, dass man immer da ist in den Zweikämpfen, gibt das auch Energie."