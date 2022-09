Arminias Traditionself besiegt Helpup - und Klos schaut zu

Sogar Fabian Klos war gekommen, um die Partie auf dem Sportplatz in Helpup zu verfolgen.

Die Mannschaft rund um Fatmir Vata, Tom Schütz, Sören Brandy und Roland Kopp ist Teil der am 23. August 2022 gegründeten Traditionsmannschafts-Abteilung des Arminia Bielefeld e.V.. Leiter der Abteilung ist Manuel Hornig.

Mit dabei waren auch Stefan Studtrucker, Ronny Maul, Ayhan Tumani, David Ulm, Johannes Rahn und Andreas Golombek. Ansgar Brinkmann stand nur kurz auf dem Platz, bevor er mit einer Muskelverletzung ausgewechselt werden musste.

Die Tore schossen: Brandy (2), Suat Bas (4), Ulm (3), Vata (1), Rahn (2), Schütz (1)

Dieses Jahr wird die Traditionsmannschaft planmäßig noch am 3. Oktober beim Klosterpforten-Cup in Marienfeld und am 30. Dezember beim Emsland-Cup in Lingen antreten.