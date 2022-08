Arminias Westtribüne ist eine Hommage an ein farbenfrohes Bielefeld

Natürlich kommen die Fans von Arminia Bielefeld in erster Linie ins Stadion, um guten Fußball und endlich mal wieder einen Sieg zu sehen. Aber beim Zweitliga-Heimspiel am Samstag (13 Uhr) gegen den Hamburger SV lohnt sich auch ein Blick auf die Rückseite der West-Tribüne.

Kunstwerk am Stadion

Das neue Graffiti an der Rückseite der Westtribüne.

Dort erkennen Bielefelder jetzt vertraute Häuserfassaden aus der Umgebung der Schüco-Arena. Unter dem Motto „Wir holen unsere Stadt in unser Stadion!“ will eine Initiative aus Fans und Mitarbeiterschaft des Klubs zeigen, dass das Stadion mitten in der Stadt wichtiger Teil der Identität im Bielefelder Westen ist.

Auf drei Kunstwerken von 100 bis 200 Quadratmetern fesselt die Liebe zum Detail den Blick. Wer genau hinschaut, erkennt Häuser vom Siegfriedplatz, der Melanchthonstraße, der Werther- oder der Rolandstraße, garniert mit Ausschnitten aus dem Vereins- und Fanleben.

Umgesetzt werden die Ideen vom Bielefelder Künstler Denis Kelle (Künstlername „Einsyckartig“), der im vergangenen Sommer bereits den DSC-Spielertunnel künstlerisch gestaltete, und den Kollegen seiner Agentur „ArtKumpan“: „Das Projekt hat meinem Team und mir großen Spaß gemacht. Wir haben den Bielefelder Westen mit all seinen Facetten ins Stadion geholt.“