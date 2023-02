Bastian Oczipka: „Das ist nicht genug“

Bielefeld

Das regelmäßige Auf und Ab ist in dieser Saison treuer Begleiter von Arminia Bielefeld. Erst einmal gelangen dem DSC zwei Siege in Folge. Stattdessen folgt auf eine gute Leistung in der Regel eine deutlich schwächere. Den nächsten Beleg dafür lieferte der Auftritt beim 0:1 gegen Hansa Rostock.