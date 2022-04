Bei Arminia darf noch gelacht werden - Brunner zu Besuch

Und es gab am Dienstag auch eine gute Nachricht: Cedric Brunner, der am Samstag beim 0:4 in Wolfsburg nach einem schweren Zusammenprall bewusstlos auf den Rasen krachte und ins Krankenhaus kam, besuchte seine Mannschaft. Eine Option für das Heimspiel gegen Bayern München am Ostersonntag (15.30 Uhr) ist der Schweizer natürlich nicht.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar