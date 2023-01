Arminia Bielefeld bricht Trainingslager ab

Zum Abschluss wurde es plötzlich hektisch. Statt Training, Testspiel und ruhigem Ausklang war bei Arminia Bielefeld schon am Mittwoch Koffer packen angesagt. Das große Problem: Die Abflug-Genehmigung ließ bis in den späten Abend hinein auf sich warten. Doch nach 23 Uhr sollte der Start und in der Nacht die Landung in Paderborn erfolgen.

Der Bus stand lange fertig gepackt vor dem Hotel in Benidorm. Arminias Profis standen seit dem Nachmittag auf Abruf bereit – und versuchten, die gute Stimmung aufrechtzuerhalten. Um sich während der Wartezeit zumindest noch sportlich zu betätigen, spielten sie Padel.

Eigentlich wollte sich der Arminia-Tross erst heute von Alicante aus über Madrid und Düsseldorf auf den Weg nach Hause begeben. Doch gestern entwickelte sich alles anders und nicht nach Plan der Arminen.

DSC will Flug-Chaos vermeiden

In Frankreich soll es heute zu einem landesweiten Streik kommen – insbesondere der Verkehrssektor wäre davon betroffen. Laut mehreren Medienberichten werden die Fluglotsen lediglich einen Mindestdienst absolvieren. Daher sind weiträumige Beeinträchtigungen und Ausfälle im Flugverkehr vorhergesagt. Und genau denen wollte der DSC unbedingt entgehen.

So begann also gestern Morgen die Suche nach Alternativen. Vor allem Teammanagerin Caroline Klose legte das Handy den Tag über kaum aus der Hand. Es galt ja nicht nur Flugplätze zu organisieren – was sich bei etwa 45 Personen und aufgrund der Kurzfristigkeit schon als schwierig genug herausstellte.

Noch einen Tag länger in Spanien zu bleiben und den Streik auszusitzen, war für die Bielefelder keine Option. Schließlich ist für Samstag der finale Test in der Rückrundenvorbereitung gegen den SC Paderborn geplant.

Alle Optionen geprüft

„Wir bemühen uns um eine zeitnahe Abreise“, sagte DSC-Pressesprecher Alex Jacob schon am gestrigen Nachmittag. Der Klub prüfe alle Optionen, um Spanien schnellstmöglich verlassen zu können. Auch die Abreise in verschiedenen Gruppen sowie schließlich auch die per Charter-Flug wurden in Betracht gezogen.

Der turbulente Tag hatte für Arminia schon schlecht begonnen. Zwar schien in Benidorm am Morgen auch die Sonne, doch starke Windböen machten ein geordnetes Training inklusive Fußballspielen auf dem Rasen unmöglich. Daher entschieden sich die DSC-Verantwortlichen dafür, das sogenannte Anschwitzen nach innen zu verlegen.

Testspiel abgesagt

Zu diesem Zeitpunkt ging das Arminia-Team noch davon aus, am Nachmittag das zweite Testspiel während des Trainingslagers zu absolvieren. Gegner im Estadio Camilo Cano in La Nucia - etwa zehn Kilometer von Arminias Hotel in Benidorm entfernt - sollte der polnische Erstligist Piast Gliwice sein. Doch am Mittag folgte die Absage. Die offizielle Begründung: Der Platz in La Nucia sei unbespielbar. Außerdem könne die Partie aufgrund einer Unwetterwarnung auch an keinen anderen Ort verlegt werden.

Das erste Testspiel in Spanien hatte Bielefeld am vergangenen Samstag mit 2:1 gegen den Zweitliga-Konkurrenten Holstein Kiel gewonnen.