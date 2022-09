Alles klar: Arminia leiht Mateo Klimowicz aus

Arminia Bielefeld hat am letzten Tag der Sommer-Transferperiode einen neuen Offensivspieler unter Vertrag genommen. Mateo Klimowicz (22) wechselt auf Leihbasis vom VfB Stuttgart zum ostwestfälischen Fußball-Zweitligisten.

Am Donnerstagnachmittag gab Arminia die Verpflichtung bekannt. Klimowiczs ursprünglich bis zum 30. Juni 2024 datierter Vertrag beim VfB wurde im Zuge der Leihe um ein weiteres Jahr bis 2025 verlängert, wie der schwäbische Erstligist mitteilt.

„Die Leihe ist für alle Beteiligten sehr sinnvoll. Unsere Vertragsverlängerung mit Mateo unterstreicht, dass er in unseren Planungen eine wichtige Rolle spielt“, äußert VfB-Sportdirektor Sven Mislintat.

Auch DSC-Sport-Geschäftsführer Samir Arabi erklärt: „Wir konnten uns mit den VfB-Verantwortlichen auf ein für alle Beteiligten sinnvolles Leihgeschäft verständigen." Details nennt er allerdings keine. Laut TV-Sender „Sky“ soll sich der DSC eine Kaufoption gesichert haben.

Mateo Klimowicz findet es „überzeugend und spannend"

Klimowicz selbst sagt: „Ich sehe die Arminia als gute Möglichkeit für mich, erfolgreich Fußball zu spielen und in meiner persönlichen Entwicklung einen weiteren Schritt nach vorne zu kommen. In den Gesprächen mit Samir Arabi und Daniel Scherning ist mir anschaulich aufgezeigt worden, was sie mit mir vorhaben. Das fand ich überzeugend und spannend. Deshalb habe ich bei der Arminia zugesagt und freue mich, dass es losgeht.“

Klimowicz spielte bei den Schwaben schon seit geraumer Zeit keine Rolle mehr. In der laufenden Bundesligasaison kam der 22-Jährige nicht zum Einsatz. In der Vorsaison verzeichnete er seinen letzten Kurzeinsatz am 22. Spieltag.

Klimowicz, der in insgesamt 40 Bundesligaspielen für die Stuttgarter einen Treffer erzielte, kann in der Offensive viele Positionen (offensives Mittelfeld, Rechtsaußen, Mittelstürmer) bekleiden. Nach dem kurzfristigen Abschied von Florian Krüger (FC Groningen) und Noel Niemann (VfL Osnabrück) herrschte beim DSC Bedarf. Dazu Arabi: „Mit Mateo Klimowicz haben wir nach den Abgängen von zwei Offensivspielern eine Lösung gefunden, um unseren Kader zu optimieren.“

Der deutsche U21-Europameister (2021) Klimowicz war vor drei Jahren für kolportierte 1,7 Millionen Euro vom argentinischen Klub Instituto AC nach Stuttgart gewechselt.

Der Sohn von Diego Klimowicz

Der Deutsch-Argentinier ist der Sohn von Diego Fernando Klimowicz (48), der früher unter anderem für den VfL Wolfsburg, Borussia Dortmund und den VfL Bochum in der Bundesliga stürmte.

Mateo Klimowicz wurde 2000 in Buenos Aires geboren. Als Klimowicz-Senior 2001 zum VfL Wolfsburg wechselte und die Familie nach Deutschland zog, war der Junior ein Jahr alt. Nach dem Karriereende des Vaters im Jahr 2010 kehrte die Familie dann nach Argentinien zurück. Sein Profidebüt gab Mateo in der Saison 2016/17 in der zweiten argentinischen Liga für Instituto. Zur Saison 2019/20 verpflichtete ihn der VfB Stuttgart. Nun wechselt der 22-Jährige nach Bielefeld.