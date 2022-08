Bericht: Arminias Hack auf Basels Wunschliste

Im Endspurt der Transferperiode (sie endet am 1. September) kommt auch Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld mit zwei möglichen Transfers noch einmal ins Gespräch: Medienberichten zufolge steht Robin Hack auf der Wunschliste des FC Basel , während der DSC seinerseits Interesse an einem französischen Mittelfeldspieler haben soll.

Arminias Robin Hack, zuletzt Traumtorschütze in Heidenheim, soll das Interesse des FC Basel geweckt haben.

Wie der TV-Sender "Sky" berichtet, laufen zurzeit Verhandlungen zwischen Robin Hack und dem 20-fachen Schweizer Titelträger FC Basel, der in der abgelaufenen Saison Vizemeister wurde und in der aktuellen Spielzeit international in der Conference League spielt. Wie es heißt, habe Arminias Mittelfeldmann bereits mit FCB-Trainer Alexander Frei telefoniert. Zurzeit sei eine Transfersumme von einer bis anderthalb Millionen Euro im Gespräch.