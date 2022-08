Bericht: FC Augsburg an Arminia-Profi Okugawa interessiert

Fußball-Bundesligist FC Augsburg soll an Arminia Bielefelds Offensivspieler Masaya Okugawa (26) interessiert sein. Das berichtet der TV-Sender Sky.

Steht möglicherweise vor einem Wechsel in die Bundesliga: Arminia-Profi Masaya Okugawa (26).

Ein offizielles Angebot liegt dem Erstligaabsteiger nach WESTFALEN-BLATT-Informationen aber nicht vor, bisher soll es noch nicht einmal eine Kontaktaufnahme seitens der Augsburger gegeben haben. Trainer beim FCA ist seit dieser Saison Enrico Maaßen, der früher den SV Rödinghausen coachte.

Okugawa stehe einem Wechsel offen gegenüber, heißt es in dem Bericht. Sein Vertrag in Bielefeld ist bis 2024 gültig. Dass der Japaner gern wieder in der Bundesliga spielen würde, ist kein Geheimnis.

Es wird spekuliert, dass es zu einem Leihgeschäft samt Kaufoption kommen könnte. Ein derartiges Konstrukt ist dem Vernehmen nach für Arminia allerdings keine Option. Ein Verkauf wäre bei einem entsprechenden Angebot wiederum nicht auszuschließen.

In der vergangenen Bundesligasaison waren Okugawa acht Treffer gelungen. In der laufenden Zweitligaspielzeit war er bisher einmal erfolgreich.

Arminia-Verteidiger Andres Andrade (23) soll laut "Kicker" derweil das Interesse des spanischen Erstligisten RCD Mallorca geweckt haben. Der Abwehrmann der panamaischen Nationalmannschaft ist bei den Ostwestfalen derzeit nur Ergänzungsspieler.

Das Sommer-Transferfenster schließt am 1. September.