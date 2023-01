Besondere Pflege des Arminia-Kapitals

Benidorm

Während andere Trainingslager-Teilnehmer vor der Abreise in erster Linie frische Unterwäsche und Socken in ihren Koffer gelegt haben, hat Fred Breipohl eine andere Gepäckauswahl getroffen. „Induktionsplatten, Messer, Pfannen, dazu Nüsse, Mandeln, Cashewkerne, Datteln, Walnüsse, Aprikosen, Kokosöl“, zählt der 33-Jährige auf. Breipohl ist Arminias Mannschaftskoch. Und längst ein so wichtiger Bestandteil des Funktionsteams, dass der Fußball-Zweitligist ihn mit nach Spanien genommen hat.