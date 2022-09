Bestätigt: de Medina von Arminia zu Eintracht Braunschweig

Das gaben die Arminia und die Eintracht am Donnerstag, dem letzten Tag der Sommer-Transferfrist, bekannt.

Der 24-jährige lief insgesamt in 35 Bundesligaspielen für den DSC auf und kam in dieser Saison zu einem Einsatz. In der Partie bei Hansa Rostock wurde der Belgier kurz vor Schluss eingewechselt.

„Ich bin sicher, dass Nathan in Braunschweig auf deutlich mehr Einsatzzeit kommen wird, als wir ihm bei uns bieten konnten. Das ist sein erklärtes Ziel", wird Arminias Sport-Geschäftsführer Samir Arabi in einer Klubmitteilung zitiert.

De Medina war 2020 zum DSC Arminia gewechselt. Der Vertrag des Belgiers in Bielefeld war bis Juni 2023 gültig. Eine kleine Ablöse für den Defensivakteur dürfte demzufolge fällig sein. Bei den Niedersachsen, die den letzten Tabellenplatz in der 2. Liga belegen, erhält de Medina einen Kontrakt bis zum Saisonende.

Peter Vollmann, Geschäftsführer Sport bei der Eintracht, erklärt: „Wir haben uns entschieden, mit Nathan noch einen weiteren Defensivspieler zu verpflichten, um auf die hohe Anzahl von Gegentoren nicht nur taktisch, sondern auch personell reagieren zu können. Aus einer stabilen Abwehr heraus zu agieren, ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Klassenerhalt.“

De Medina ergänzt bei seiner Ankunft in der Löwenstadt: „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe in Braunschweig und werde jede Spielminute alles dafür geben, dass die Eintracht ihre Ziele erreicht. Ich hoffe, dass wir gemeinsam eine gute Saison spielen und als Team zusammen den bestmöglichen Weg gehen.“