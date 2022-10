„Bonusspiel"? Das sieht Arminia Bielefelds Trainer Daniel Scherning ganz anders

Bielefeld

Arminia Bielefelds Trainer Daniel Scherning sieht das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart als Chance auf eine Trendwende. „Wir haben das auch in Bielefeld schon erlebt, dass man sich in diesem Wettbewerb aus schwierigen Phasen befreien kann“, sagte der Coach des Zweitliga-Schlusslichts in der Hoffnung auf einen Coup seines Teams am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) im Duell mit dem Bundesligisten.

Von Dirk Schuster