Cedric Brunner verlässt Arminia Bielefeld

In den vergangenen Wochen war noch über einen möglichen Brunner-Verbleib in Bielefeld spekuliert worden. Sport-Geschäftsführer Samir Arabi hatte allerdings zum Abschluss des DSC-Trainingslagers in Österreich noch einmal auf ein von Brunner ausgeschlagenes Arminia-Angebot hingewiesen und betont, nicht mehr mit dem Spieler in Kontakt zu stehen.

Am Mittwochabend stand fest, dass die Zeit des 28-jährigen Rechtsverteidiger in Bielefeld enden würde. Via Instagram verabschiedete sich Brunner von den DSC-Fans: „Nun ist es Zeit, „Tschüss“ zu sagen. In den vier Jahren bei Arminia durfte ich Höhen und Tiefen erleben, enge Freundschaften schließen und viele Erfolge feiern – und immer auf eure Unterstützung zählen. Dafür bin ich unfassbar dankbar und werde diese Zeit in Bielefeld immer im Herzen tragen.“

Der Schweizer trifft auf Schalke wieder auf Frank Kramer. Der Ex-Arminia-Trainer freut sich über die Wiedervereinigung: „Cedric hat seine Qualität in den vergangenen zwei Jahren nachgewiesen. Wir werden genau diese Stabilität benötigen, um gegen richtig gute Gegner zu bestehen. Er hat es auf all seinen Stationen geschafft, sich auf das geforderte, höchste Niveau zu arbeiten und wir erwarten dies auch hier von ihm.“