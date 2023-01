Corbeanu will bei Arminia Bielefeld Fan-Herzen erobern

Theo Corbeanu (rechts) ist beim Testspiel gegen den SC Paderborn erstmals für Arminia Bielefeld zum Einsatz gekommen. Geht es nach dem Winter-Zugang, kommen schon in dieser Woche die ersten Minuten in der 2. Liga hinzu.

Es ging Schlag auf Schlag: Am vergangenen Mittwoch landete Theo Corbeanu in Deutschland, am Freitag trainierte er erstmals mit seiner neuen Mannschaft und am Samstag sammelte er direkt die ersten Spielminuten im DSC-Trikot.