Darmstadt-Trainer Lieberknecht: „Es wird hochemotional“

Den Trainerwechsel bei Arminia Bielefeld hat natürlich auch der nächste Gegner SV Darmstadt 98 wahrgenommen. Verunsichert zeigte sich dessen Trainer Torsten Lieberknecht deswegen nicht. Von einer direkten Auswirkung ist er mit Blick auf die Partie am Samstag (13 Uhr, Schüco-Arena) aber überzeugt: „Es wird hochemotional.“

Als Lieberknecht seine Pressekonferenz vor dem Gastspiel in Bielefeld absolvierte, war die Verkündung der Verpflichtung von Arminias neuem Trainer Uwe Koschinat gerade mal ein paar Stunden alt. Logisch also, dass ein Teil der Fragen an Lieberknecht auch mit dem kommenden Gegner zu tun hatten. Zum Beispiel, welche Auswirkungen der personelle Wechsel beim DSC auf die Partie habe. "Ein Trainerwechsel schafft Emotionalität, setzt Reizpunkte. Man versucht alles dafür zu tun, diesen Abstiegskampf zu bewältigen", sagte Lieberknecht.