Arminias Auferstehung: Wer nicht dabei war, der hat was verpasst

Bielefeld

Unverstellt war die ganze Zeit von der „Alm“ die Rede (warum auch nicht?). Und dass er mit der Mannschaft „die Heimspiele rocken will“. Was soll man sagen? So wie am Samstag von Uwe Koschinat und der Arminia ist die Alm schon eine gefühlte Ewigkeit nicht mehr gerockt worden.