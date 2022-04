Darum nimmt Arminia-Trainer Kostmann Ince in Schutz

1:3 statt 2:2 - DSC-Joker vergibt in Köln die größte Chance zum Ausgleich

Bielefeld

Marco Kostmann hat bei Arminia Bielefelds 1:3-Niederlage am Samstag in Köln gute Ansätze gesehen. Aber der neue Interimstrainer übt auch Kritik. Seinen jungen Joker Burak Ince, der das 2:2 auf dem Fuß hatte, nimmt Kostmann jedoch ausdrücklich in Schutz und erklärt auch warum.

Von Dirk Schuster