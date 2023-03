In der Saison 2007/08 gemeinsam in Diensten der TuS Koblenz: Arminias neuer Coach Uwe Koschinat (hinten links), Arminias früherer Chefcoach Uwe Rapolder (hinten rechts) und Arminias Ex-Torwart Dennis Eilhoff (vorne rechts).

„Uwe Koschinat geht voran. Und ich denke, dass man das am Samstag auch sehen wird“, sagt Eilhoff mit Blick auf das Heimspiel gegen Darmstadt 98 (13 Uhr, Schüco-Arena). Der Trainer, der auf den am Dienstag freigestellten Daniel Scherning folgt und am Donnerstag seine Arbeit aufgenommen hat, sei ein Typ, der „motiviert und die Spieler nach vorne peitscht“.