Samir Arabi gegen Magdeburg doch auf der Arminia-Bank?

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat das verhängte Strafmaß gegen Arminia Bielefelds Sport-Geschäftsführer Samir Arabi bestätigt. Der 43-Jährige war vor zwei Tagen wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einem Innenraumverbot für die nächsten beiden Bielefelder Meisterschaftsspiele und einer Geldstrafe in Höhe von 6000 Euro belegt worden.

"Im Rahmen der Beweisaufnahme haben sich für uns keine wesentlichen neuen Aspekte ergeben. Es liegt ein erhebliches unsportliches Verhalten vor, weshalb wir das Strafmaß beibehalten haben“, sagte Stephan Oberholz, der als Vorsitzender des DFB-Sportgerichts die Sitzung leitete.

Der Grund für die Bestrafung sind die Vorfälle, die sich bei Arminias jüngstem Heimspiel am vergangenen Samstag gegen den 1. FC Kaiserslautern ereignet haben. Der Sportchef war Schiedsrichter Patrick Alt (Illingen) in die Katakomben der Schüco-Arena und sogar bis in die Schiedsrichterkabine gefolgt.

Arabi hatte sich aus DFB-Sicht offenbar etwas zu vehement wegen der Gelb-Roten Karte gegen DSC-Profi Bryan Lasme (44. Minute) echauffiert. Dabei habe er sich laut DFB „unsportlich gegenüber dem Schiedsrichterteam verhalten“ und war daraufhin für den Rest des Spiels des Innenraums verwiesen worden. Alt hatte zudem einen Sonderbericht angefertigt, woraufhin der DFB die Ermittlungen aufnahm.

Beim OWL-Duell am Dienstagabend in Paderborn hat Arabi einen Teil der Strafe bereits abgesessen. Ab 30 Minuten vor Spielbeginn bis 30 Minuten nach Abpfiff durfte er dort gemäß den Richtlinien den Innenraum, zu dem auch Umkleidekabinen, Spielertunnel und Kabinengang zählen, nicht betreten und in dieser Zeit auch keinen Kontakt zur Mannschaft haben. "Das zweite Spiel wäre nach Rechtskraft der Entscheidung zu verbüßen, gegen die Arabi binnen einer Woche Berufung beim DFB-Bundesgericht einlegen könnte", heißt es nun von Seiten des DFB.

Strafe könnte ausgesetzt werden

Das heißt: Sollten sich Arabi und der DSC bis Freitag, 11. November, entschließen, Berufung einzulegen, würde die Strafe beim letzten Hinrundenspiel am Sonntag (13.30 Uhr, Schüco-Arena) gegen den 1. FC Magdeburg ausgesetzt werden, wie ein DFB-Sprecher am Donnerstagabend auf WESTFALEN-BLATT-Nachfrage bestätigte. Arabi könnte dann wie gewohnt auf der Bank Platz nehmen. Sollte anschließend das DFB-Bundesgericht wiederum das verhängte Strafmaß ebenfalls bestätigen, hätte Arabi dafür dann beim ersten Rückrundenspiel Ende Januar gegen den SV Sandhausen ein Innenraumverbot.

Dem Sportchef bliebe auch noch die Möglichkeit, das Innenraumverbot gegen Magdeburg zu akzeptieren und erst in der kommenden Woche Berufung einzulegen in der Hoffnung, dass sich zumindest die Höhe der Geldstrafe (6000 Euro) noch reduziert.