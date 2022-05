DFB-Pokal: Arminia und der SC Paderborn treffen auf Oberligisten

Fußball-Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld muss in der ersten DFB-Pokalrunde beim FV Engers 07 antreten, der SC Paderborn bei Einheit Wernigerode. Viertligist SV Rödinghausen empfängt die TSG 1899 Hoffenheim. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend in Dortmund.

Der Neuwieder Stadtteilklub Engers spielt in der fünftklassigen Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar.

Das Team gewann in diesem Jahr den Rheinlandpokal und qualifizierte sich so für die erste Hauptrunde, die am Wochenende 29. Juli bis 1. August ausgetragen wird. Der exakte Spieltermin steht noch nicht fest. Klar ist nur, dass der FV Engers gegen Bielefeld als unterklassiger Klub Heimrecht genießt.

„ Wir wollen der Favoritenrolle gerecht werden. “ DSC-Sportchef Samir Arabi

Der zweite Zweitligist aus OWL, der SC Paderborn 07, muss beim Oberligisten FC Einheit Wernigerode antreten. Wernigerode verlor zwar das Landespokalfinale in Sachsen-Anhalt mit 0:5. Da Endspielgegner 1. FC Magdeburg sich aber bereits über die Liga für die erste Hauptrunde qualifiziert hatte, genügte Einheit die Finalteilnahme, um ebenfalls im DFB-Pokal dabei zu sein.

„ Wir wollen uns teurer verkaufen als im Vorjahr. “ SCP-Manager Fabian Wohlgemuth

„Für uns ist das eine unbekannte Aufgabe, auf die wir uns natürlich freuen und die wir gleichermaßen ernst nehmen. Wir wollen uns in diesem Wettbewerb unbedingt teurer verkaufen als noch im vergangenen Jahr“, sagte SCP-Manager Fabian Wohlgemuth. Im Vorjahr schied Paderborn bereits in Runde eins nach einer 1:2-Niederlage bei Dynamo Dresden aus.

Der Regionalligist SV Rödinghausen, der vom Ex-Arminen Carsten Rump trainiert wird, hat in der ersten Runde Heimrecht gegen den Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim.

Losfee Großkreutz

Als Losfee im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund betätigte sich Ex-Nationalspieler Kevin Großkreutz. Dessen Ex-Klub Borussia Dortmund gastiert beim Drittligisten TSV 1860 München. Rekordpokalsieger FC Bayern München muss beim Drittligisten Viktoria Köln antreten.

Denkbar ist, dass die Viktoria ihr Spiel nicht im eigenen Stadion austrägt, sondern zum 1. FC Köln ausweicht. „Ob wir in Höhenberg gewinnen oder in Müngersdorf, spielt keine Rolle“, sagte Viktorias Vizepräsident Franz Wunderlich dazu in der ARD mit einem Lächeln. Der Bundesligist 1. FC spielt in der ersten Runde bei Jahn Regensburg. Die Partien werden eigentlich vom 29. Juli bis 1. August gespielt. Weil der Supercup zwischen dem FC Bayern und Leipzig aber auch für den 30. Juli angesetzt ist, tragen diese beiden Topteams ihre Pokalspiele erst Ende August aus.

Alle Erstrundenpartien im Überblick

Jahn Regensburg - 1. FC Köln

FV Engers - Arminia Bielefeld

VfB Lübeck - Hansa Rostock

1. FC Kaan-M. - 1. FC Nürnberg

Schott Mainz - Hannover 96

TSG Neustrelitz - Karlsruher SC

Dynamo Dresden - VfB Stuttgart

Viktoria 89 Berlin - VfL Bochum

Chemnitzer FC - 1. FC Union Berlin

SV Elversberg - Bayer Leverkusen

BSV Rehden - SV Sandhausen

FC Einheit Wernigerode - SC Paderborn

SV Rödinghausen - TSG 1899 Hoffenheim

FV Illertissen - 1. FC Heidenheim

Kickers Offenbach - Fortuna Düsseldorf

Eintracht Braunschweig - Hertha BSC

TSV 1860 München - Borussia Dortmund

1. FC Kaiserslautern - SC Freiburg

SV Oberachern - Bor. Mönchengladbach

FC Ingolstadt 04 - Darmstadt 98

SV Waldhof Mannheim - Holstein Kiel

TuS BW Lohne - FC Augsburg

SV Straelen - FC St. Pauli

SpVgg Bayeuth - Hamburger SV

Erzgebirge Aue - FSV Mainz 05

Energie Cottbus - Werder Bremen

Bremer SV - FC Schalke 04

FC CZ Jena - VfL Wolfsburg

Stuttgarter Kickers - SpVgg Greuther Fürth

1. FC Magdeburg - Eintracht Frankfurt

FC Teutonia Ottensen - RB Leipzig

Viktoria Köln - Bayern München

Weitere Termine

2. Runde: 18. Oktober - 19. Oktober 2022

Achtelfinale: 31. Januar - 08. Februar 2023

Viertelfinale: 04. April - 05. April 2023

Halbfinale: 02. Mai - 03. Mai 2023

Finale: 03. Juni 2023 in Berlin

Morgen Abend wird live in der @sportschau gelost. 🏆 Welchen Gegner wünscht Ihr Euch in der ersten @DFB_Pokal Runde? | #SCP07 pic.twitter.com/mAxXVooI7p — SC Paderborn 07 (@SCPaderborn07) May 28, 2022