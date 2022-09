DFB-Pokal: Arminia muss zum VfB Stuttgart

Paderborn

Der SC Paderborn 07, Tabellenführer der 2. Liga, trifft in der 2. Runde des DFB-Pokals auf Werder Bremen. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend im ZDF. Das Spiel wird am Dienstag, 18. oder Mittwoch, 19. Oktober ausgetragen. Losfee war Para-Schwimmer Josia Topf, der von Zieh...

Von Matthias Reichstein