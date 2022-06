SC Paderborn startet gegen Karlsruhe, Arminia in Sandhausen

Mit einem Auswärtsspiel beim SV Sandhausen startet Erstligaabsteiger Arminia Bielefeld in die Zweitliga-Saison. Der SC Paderborn beginnt derweil mit einem Heimspiel gegen den Karlsruher SC. Am Freitag um 12 Uhr hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) die Spielpläne der 1. und 2. Fußball-Bundesliga veröffentlicht.

Der erste Spieltag steigt am Wochenende 15. bis 17. Juli. An welchem Tag und wann genau welche Partie ausgetragen wird, steht noch nicht fest. Die zeitgenauen Ansetzungen für die ersten Spieltage gibt die DFL erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt.

Zuletzt standen sich Sandhausen und Arminia am 12. Juni 2020 im Stadion am Hardtwald (15.414 Plätze) gegenüber. Damals gab es im Zweitligaduell ein 0:0.

Der jüngste Vergleich zwischen dem SCP und Karlsruhe liegt weit weniger lange zurück. In der Vorsaison trennten sich beide Teams in Paderborn 2:2.

Am zweiten Spieltag hat der DSC dann Heimrecht gegen Jahn Regensburg. Es folgt nach dem DFB-Pokal-Wochenende das Gastspiel bei Hansa Rostock, ehe mit dem Heimspiel gegen den Hamburger SV der erste ganz große Saison-Höhepunkt auf den DSC und seine Anhänger wartet.

Paderborn reist am 2. Spieltag zu Fortuna Düsseldorf, empfängt dann Hannover 96 und muss am vierten Spieltag zum Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern.

Das erste von zwei Nachbarschaftsduellen steigt unter der Woche (8. bis 10. November). Der SCP genießt am 16. Spieltag zunächst Heimrecht, in der Rückrunde wird am vorletzten Spieltag dann Bielefeld der Gastgeber sein.

Paderborn beschließt die Saison mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg, Arminia mit der Partie bei Neuling 1. FC Magdeburg.

In der 1. Liga eröffnet Meister Bayern München die Saison mit einem Auswärtsspiel bei Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt (Freitag, 5. August).

Frank Kramer legt mit Schalke in Köln los

Arminias im April entlassener Ex-Trainer Frank Kramer startet mit seinem neuen Klub FC Schalke 04 beim 1. FC Köln in die Saison.

Wegen der im November beginnenden WM in Katar legen beide Ligen nach dem Wochenende 12./13. November eine außergewöhnlich lange Winterpause ein und legen anschließend am 20. bis 22. Januar mit dem 16. Spieltag (1. Bundesliga) beziehungsweise am 27. bis 29. Januar mit dem 18. Spieltag (2. Liga) wieder los.

Der letzte Spieltag in der 1. Liga steigt am Samstag, 27. Mai, in der 2. Liga am Sonntag, 28. Mai.

Hier geht es zu den Spielplänen der 1. und 2. Liga.